McIlroy sacaría ventaja de la nueva fecha del Masters

CIUDAD DE MÉXICO.- El aplazamiento del Masters Tournament de Augusta National, del 12 al 15 de noviembre, parece beneficiar con todo a un sólo jugador, el norirlandés Rory McIlroy, quien buscaría su primera victoria en este Major de los cuatro que hay cada año.

Es entre agosto a noviembre, que el actual número uno del mundo alcanza a exhibir su mejor juego, para llevar dos victorias en la FedExCup, igual número en el PGA Championship y el Campeonato Mundial en Shanghau, China, a fines del año pasado.

“Será un Masters diferente y tal vez es lo que necesito para obtener la chaqueta (verde que viste el campeón)”, expresó el europeo con respecto a la nueva fecha del torneo, en un Instagram Live con Michelle Wie.

Abundó que en noviembre será diferente, el torneo se desarrollará en una temporada de frío y el campo, en esas condiciones climáticas, puede jugar mucho, porque las áreas de embocar, llamados greenes, pueden ser no tan rápidos como lo son en abril.

The Masters de Augusta National estaba programado para jugarse de jueves a domingo de la semana pasada, pero a consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19 fue aplazado para noviembre.

Jugar The Masters en abril, lo siente Rory McIlroy demasiado pronto, como que todavía no está afinado, en ritmo y con los motores acelerados, por lo cual comentó que en noviembre será diferente y espera con ansias esa fecha.

El estadunidense Jack Nicklaus, quien ganó 18 títulos de torneos de los llamados mayores y actualmente es analista para una cadena de televisión en su país, fue el primero en advertir que esa nueva fecha de The Masters beneficia al norirlandés Rory McIlroy.

