Jugadora profesional se enlista como enfermera

ANN ARBOR, MICHIGAN.- La golfista Sarah Hoffman regresó a Ann Arbor, Michigan, su lugar de nacimiento, para unirse a la lucha contra el COVID-19 en primera línea, como enfermera.

La participante del Symetra Tour cumple con jornadas de 12 horas durante tres días de la semana y aprovecha el tiempo restante para practicar en el campo de Travis Pinte, que por ahora únicamente tiene habilitados los 18 hoyos y no la zona de entrenamiento.

Sin embargo, la situación no es sencilla en los hospitales, la gran cantidad de casos que se presentaron en las últimas semanas provocó escasez en los insumos y la estadounidense se mostró orgullosa por la mejoría de muchos pacientes.

“Hemos reducido notablemente la cantidad de nuevos contagios aquí, prácticamente de 229 pacientes ahora estamos en 95, por lo que esperamos que esos números sigan bajando”, mencionó Hoffman a Golf Week.

La labor profesional de la golfista más allá del deporte es reconocida por sus colegas y Katelyn Sepmoree, también jugadora del Symetra Tour gira de ascenso del LPGA TOUR, destacó que Sarah siempre muestra disposición para ayudar.

“Siempre se preocupa, esa es la mejor parte de ella, siempre está pendiente por si alguien necesita algo a su alrededor”, agregó la compañera de la enfermera.

Los organizadores del circuito anteriormente conocido como LPGA Futures Tour tienen contemplado regresar en julio, siempre y cuando la situación de la pandemia lo permita.

Mientras tanto, Hoffman busca mantenerse activa y ya forma parte del gran grupo de personal médico reconocido y admirado por la población mundial gracias a su arduo trabajo.

