Segundo título para Llaneza en el Symetra Tour

GARDEN CITY, KANSAS.- Gran triunfo fue el que obtuvo el día de hoy la golfista mexicana Alejandra Llaneza, quien se proclamó campeona del Garden City Charity Classic at Buffalo Dunes, fecha avalada por el Symetra Tour.

En desempate, la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), se llevó la victoria del la justa que tuvo como escenario el Buffalo Dunes Golf Club, campo par 72 ,de seis mil 502 yardas y el cual repartió una bolsa de 175 mil dólares.

“Realmente fue una gran semana, quiero agradecer a todos los involucrados en el mantenimiento del campo el cual estuvo en extraordinarias condiciones; de igual forma a todos los voluntarios que como siempre hicieron un gran trabajo. Quiero agradecer a todos en México y a mi familia por siempre confiar en mi”, dijo Llaneza.

Esta fue la segunda victoria para golfista tricolor en el circuito de ascenso del LPGA TOUR. La originaria de la Ciudad de México, se llevó el triunfo del Self Regional Healthcare Foundation Women´s Health Classic en 2015.

En la segunda posición finalizó la tailandesa Mind Muangkhumsakul, mientras que las también mexicanas Brenda González y Fernanda Lira, no consiguieron librar el corte.

