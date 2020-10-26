La estadounidense Ally McDonald debutó como campeona en el LPGA Tour

Por Renata Ibarrarán

Este fin de semana se llevó acabo el LPGA Drive On Championship - Reynolds Lake Oconee, torneo que se desarrolló en el Great Waters Course de la localidad de Greensboro, Georgia y que repartió una bolsa de un millón 300 mil dólares.

Desafortunadamente esta pandemia hizo que los torneos de golf de Asia fueran cancelados por lo que se presentó como reemplazo el Drive On Championship en Georgia. Esta competencia destaca por la renovación de campo que fue diseñado por el gran “Oso Dorado” Jack Nicklaus.

En este torneo la estadounidense Ally McDonald no sólo festejó sus 28 años, también se se llevó la victoria, la primera en la LPGA. La cumpleañera finalizó con un score de 272 golpes, 16 golpes abajo de par. En la segunda posición con un total de 273 golpes, tan sólo uno arriba del primer lugar quedó la también estadounidense Danielle Kang.

Mexicanas en acción

En actividad de las mexicanas, la capitalina Gaby López concluyó en la posición 13 con un marcador de 280 impactos, ocho bajo par, logrando en la última ronda un total de seis birdies, llevándose además del top 15, un total de 18 mil 918 dólares.

Por otra parte, la originaria de Pachuca, Hidalgo, María Fassi terminó en el casillero 43 con 286 strokes, dos por debajo del par de campo. En la última ronda realizó dos birdies, misma cantidad de bogeys y un doble bogey, ganando cinco mil 373 billetes verdes.

@renibor