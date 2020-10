Top ten para la mexicana Gaby López en Major femenil

NEWTOWN SQUARE, PENNSYLVANIA.- Destacada participación fue la que registró este fin de semana la golfista mexicana Gaby López en el KPMG Women’s PGA Championship, uno de los cinco torneos Majors del golf femenil que tuvo como escenario el Aronimink Golf Club.

La profesional del 26 del años de edad tuvo recorridos de 68, 72, 68 y 72 para un acumulado de 280 golpes, par de campo, actuación que le sirvió para finalizar empatada en la novena posición del certamen donde estuvo en juego una bolsa de cuatro millones 300 mil dólares.



Segundo mejor resultado en la temporada

Este fue el segundo mejor resultado para la jugadora tricolor en lo que va de la actual temporada del LPGA Tour. Cabe recordar que la originaria de la Ciudad de México, se llevó el triunfo en el Diamond Resorts Tournament of Champions presented by Insurance Office of America en enero pasado.

Por su parte la de Pachuca, Hidalgo, María Fassi con rondas de 73, 72, 74 y 71, para un acumulado de 290 impactos, diez arriba de par, concluyó empatada en el sitio 54, mientras que Albane Valenzuela quien representa a Suiza pero que cuenta también con la nacionalidad mexicana, no pasó el corte.

Ganadora coreana

La campeona absoluta de la competencia fue Sei Young Kim. La coreana quien se adjudicó su primer Major finalizó con score de 266 strokes, 14 bajo par, cinco de ventaja sobre su compatriota Inbee Park, en tanto que la tercera posición fue para la española Carlota Ciganda y la japonesa Nasa Hataoka, ambas con siete bajo par.