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Fútbol

Gran cierre de María Fassi en el ShopRite LPGA Classic

María Fassi finalizó en la posición 13 del torneo del LPGA Tour realizado en Nueva Jersey, mientras que Gaby López y Albane Valenzuela ocuparon los sitios 27 y 73 respectivamente.

María Fassi concluyó en el top 15 del torneo del LPGA Tour realizado en Nueva Jersey

Escrito por: Azteca Deportes

GALLOWAY, NUEVA JERSEY.- De menos a más. Una ronda final de 65 golpes, para un acumulado de 275, nueve bajo par, le dio a la golfista mexicana María Fassi el sitio 13 del ShopRite LPGA Classic presented by Acer, justa avalada por el circuito femenil estadounidense con sede en el Seaview, Bay Course.

El recorrido final de la originaria de Pachuca, Hidalgo, incluyó birdies en los hoyos tres, 11, 13, 14, bogeys en el cuatro y seis, por águilas en el nueve y 18. Este fue el tercer mejor resultado de la profesional de 22 años en lo que va de la actual campaña de la mejor gira de golf femenil en el mundo.

López y Valenzuela pasaron el corte

Por su parte la capitalina Gaby López con marcador de 278 impactos, seis menos, finalizó empatada en el casillero 27, en tanto que Albane Valenzuela representante de Suiza, pero quien cuenta también con la nacionalidad mexicana compartió la posición 73 con score de 290, seis arriba de par.

Debuta como campeona

La ganadora de la competencia que repartió una bolsa de dos millones de dólares fue Mel Reid con un acumulado de 265 golpes, 19 bajo par. Este fue el primer triunfo de la inglesa de 33 años en el LPGA Tour. Las estadounidenses Jennifer Kupcho (-17) y Jennifer Song (-16), finalizaron en la segunda y tercera posición respectivamente.

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