Sube posiciones Fassi en el Ranking Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Saldo positivo. El día de ayer, la golfista mexicana María Fassi finalizó empatada en la posición 28 del Cambia Portland Classic, justa avalada por el LPGA Tour. Dicha actuación motivó que la originaria de Pachuca, Hidalgo, ascendiera diez posiciones en el Rolex Rankings.

Actualmente Fassi cuenta con 22 eventos puntuables para el Ranking Mundial y tiene un total de puntos de 21.77, por lo que se ubicó en el sitio 167 de dicha clasificación. Por su parte la capitalina Gaby López, descendió un lugar con respecto a la semana anterior por lo que ocupa el escalafón 57.

La número uno del mundo sigue siendo Jin Young Ko. La coreana acumula 382.43 unidades en 48 torneos disputados, mientras que las estadounidenses Nelly Korda y Danielle Kang ocupan la segunda y tercera posición respectivamente en el ranking. Completan el top five la canadiense Brooke Henderson y la australiana Minjee Lee.

