El US Open tendrá una edición virtual para fanáticos

NUEVA YORK.- La Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA, por su siglas en inglés) lidera el lanzamiento del Virtual US Open, con lo cual brinda a los aficionados la oportunidad de competir por el título y el premio de un viaje VIP al US Open 2021.

De esta forma, el organismo brinda una herramienta de entretenimiento durante la contingencia por la pandemia de COVID-19, la cual tiene paradas casi todas las competencias en el mundo deportivo.

Este torneo virtual ya abrió sus inscripciones y disputará su primera ronda los días 12 y 13 de junio, sobre el campo virtual Congresional, en Bethesda, Maryland, donde Ken Venturi se coronó en 1964, con una agotadora última jornada de 36 hoyos; Ernie Els obtuvo su segundo título en 1997 y Rory McIlroy se impuso con récord en 2011.

La segunda ronda será los días 14 y 15 de junio en Merion, un campo cinco veces sede del US Open, donde Ben Hogan triunfó en 1950, 18 meses después de un accidente automovilístico casi fatal; Lee Treviño se impuso en 1971, al superar en un desempate a 18 hoyos ante Jack Nicklaus; y Justin Rose salió victorioso en 2013.

Del 16 al 17 del mismo mes será la tercera ronda en Chambers Bay, de la Universidad Place, Washington, donde Dustin Johnson ganó el US Open en 2015, el primero de tres que lleva.

La cuarta ronda será los días 18 y 19 de junio en Pebble Beach, California, sede en cinco ocasiones del torneo, con triunfos de Jack Nicklaus (1972), Tom Watson (1982) y Tiger Woods (2000), como los más memorables.

De la clasificación final de estas rondas, los 10 primeros lugares irán a la gran final a 18 hoyos, misma que será el 27 de junio en campo por definir y transmitida en vivo por los múltiples canales de la USGA.

