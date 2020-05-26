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Fútbol

“The Match” con récord de audiencia en Estados Unidos

El enfrentamiento del domingo pasado donde participaron Tiger Woods, Phil Mickelson, Tom Brady y Peyton Manning lo vieron poco más de seis millones de espectadores

Tiger Woods y Peyton Manning se adjudicaron el The Match: Champions for Charity



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Escrito por: Azteca Deportes

HOBE SOUND, FLORIDA.- “The Match: Champions for Charity” , que se adjudicaron Peyton Manning y Tiger Woods sobre Phil Mickelson y Tom Brady, se convirtió en el torneo de golf más visto por televisión de cable en Estados Unidos.

Ante la ausencia de deportes en gran parte del mundo a causa del coronavirus, la atracción de los espectadores se enfocó en ver a dos de los mejores golfistas de la actualidad junto con dos de los más grandes mariscales de campo en la historia de la NFL.

De acuerdo con el sitio Turner Sports, el evento atrajo un promedio de 5.8 millones de espectadores y destaca que entre las 17:45 y 18:00 horas (tiempo del este), se alcanzó el pico con 6.3 millones de personas.

Destaca que estos números fueron comparados con el reciente documental de Michael JordanThe last dance”, que promedió 5.6 millones de espectadores en vivo durante la transmisión de los 10 episodios durante cinco semanas, de los cuales el primero tuvo poco más de 6.3 millones de televidentes.

Luego de 18 hoyos de competencia, Manning y Woods se proclamaron campeones del torneo benéfico que reunió alrededor de 20 millones de dólares, los cuales serán destinados al personal médico que ayuda a combatir la epidemia de COVID-19.

Cabe subrayar que Tom Brady generó uno de los movimientos “bomba” en la agencia libre del futbol americano al dejar a Patriotas de Nueva Inglaterra y firmar por dos años con Bucaneros de Tampa Bay.

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