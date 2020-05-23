Woods y Mickelson se preparan para un enfrentamiento épico

HOBE SOUND, FLORIDA. — Tiger Woodsy Phil Mickelsonhan compartido escenario en el PGA TOURd urante casi un cuarto de siglo y decir que ambos han sido las dos estrellas más grandes de su generación es una obviedad. Sus números son abrumadores: combinados han jugado 983 torneos en el PGA TOUR, logrando 126 victorias, 67 segundos lugares e innumerables emociones para los fanáticos del golf a nivel mundial.

Todos estos buenos recuerdos volverán a la vida mañana en el Medalist Golf Club, donde Woods y Mickelson serán dos de las estrellas del torneo de recaudación de fondos para la batalla contra el COVID-19.

Junto a ellos estarán otros dos atletas que saben bien lo que es estar en la cima deportiva. Ellos son Tom Bradyy Peyton Manning, iconos de la NFL, la liga de futbol americano de Estados Unidos. El evento de caridad llevará el nombre de Capital One’s The Match: Champions for Charityy tendrá a los cuatro deportistas divididos en dos grupos jugando en formato Four-Ball (mejor bola) en los primeros nueve hoyos y golpes alternos en los segundos nueve hoyos.

Woods y Mickelson tienen una larga historia compitiendo juntos, habiendo jugado en el mismo grupo 37 veces en el TOUR (Woods ha tenido mejores scores un total de 18 veces, frente a las 15 veces que fue mejor Mickelson). Otro dato que resalta es que, jugando en el mismo grupo, Woods ganó en diez oportunidades frente a las cinco que lo hizo Mickelson.

