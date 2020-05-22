Da negativo Cabrera a COVID-19

CÓRDOBA, ARGENTINA.- El golfista argentino, Ángel Cabrerar esultó negativo en la prueba de COVID-19q ue se le aplicó luego de presentar síntomas parecidos a los de dicha enfermedad.

El sudamericano ingresó al hospital el martes por la noche, con jaqueca, dolor de garganta, dificultad para respirar, además de un cuadro febril; por lo que se tuvo que someter a la prueba del coronavirus.

“Me acaban de decir que dio negativo el (test de) coronavirus; están investigando si puede ser un principio de neumonía”, comentó para un medio argentino el dos veces ganador de Majors.

Actualmente, Cabrera ostenta el 77° lugar de la Orden de Mérito del PGA Tour Champions, gira de veteranos del PGA Tourpor lo que se espera su pronta recuperación y su vuelta a los campos de golf.

