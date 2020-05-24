Tiger Woods y Peyton Manning ganan el The Match

HOBE SOUND, FLORIDA. — Tiger Woods ha vencido a Phil Mickelsonuna vez más. Jugando en su campo de golf, el 82 veces ganador en el PGA TOURf abricó una ventaja insuperable luego de los primeros seis hoyos antes de defenderse de una recuperación tardía de su rival Mickelson y así quedarse con el Capital One’s The Match: Champions for Charity. El resultado fue 1-Arriba a favor de Tiger.

Se recaudaron 20 millones de dólares para los esfuerzos que se adelantan en la batalla contra el coronavirus. El evento contó, además de Woods y Mickelson, con los mariscales de campo de la NFL, la liga de fútbol americano, Peyton Manningy Tom Brady.

“El hecho de que todos nos unimos y pudimos recargar este dinero para aquellos que han sido severamente afectos (es genial)”, dijo Woods. “Tom y Peyton, felicitaciones por haber participado. Este es nuestro ámbito y es a lo que nos dedicamos. No podría imaginarme cómo sería ir a un campo de fútbol y hacer lo que ellos hacen”.

Woods y Mickelson han terminado primero y segundo nueve veces en el transcurso de su famosa rivalidad en el PGA TOUR y esos fuegos artificiales se exhibieron una vez más este domingo en el Medalist Golf Club. Y mientras los dos jugadores del Salón de la Fama encabezaron el evento repleto de estrellas, Justin Thomasparticipó como reportero en el campo, Brooks Koepkallamó a la transmisión para donar dinero a la causa. El evento tuvo carros de golf personalizados para los jugadores y competencias adicionales como un Long-drivey un Closest-to-the-pin.

“Fue un honor para Tom y para mí ser invitados a jugar este match y será algo que siempre recordaré y valoraré”, dijo Manning.

Woods y Manning estaban 3-Arriba tras un gran arranque por los primeros nueve hoyos. Tiger empezó con un birdie en el par-5 del hoyo 3. La ventaja se duplicó en el siguiente par-3, donde Manning hizo un birdie, el cual fue fabricado tras una impresionante salida de Woods que terminó con la bola a tan solo dos metros y medio de la bandera. El dúo obtuvo la victoria en el seis cuando Manning hizo dos putts desde el fringe.

La suerte de Mickelson y Brady empezó a cambiar después del cruce cuando el formato cambió de Four-Ball (mejor bola) a golpes alternos. La pareja ganó el primer hoyo cuando Mickelson llegó al green del 11 con un drive de 342 yardas. Brady hizo largo putt para águila y luego añadió otro en el 14 luego de que Manning no embocara a 60 centímetros de distancia.

“Mi compañero hizo algunos grandes golpes en los últimos nueve hoyos”, aseguró Mickelson sobre Brady, quien hizo el tiro del día al embocar desde el fairway en el 7. “Luchamos duro para contrarrestar lo que hicieron en la ida. Estaba algo nervioso, fue apretado. Él brilló, pegó tiros geniales y nosotros tratamos de hacer nuestra carrera, estuvimos muy cerca”.

