Un viejo conocido del mundo del golf regresa a Dublin, Ohio

DUBLIN, OHIO.- Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Después de haber sido el caddie del estadounidense Phil Mickelson por más de dos décadas, Jim “Bones” Mackay regresa esta semana como ayudante de Matthew Fitzpatrick en la edición inaugural del Workday Charity Open fecha avalada por el PGA TOUR.

Fitzpatrick, un ex campeón US Amateur y cinco veces campeón en el European Tour, generalmente usa otro caddie veterano: su compañero inglés Billy Foster, quien ha tenido una distinguida carrera junto con Seve Ballesteros y Lee Westwood, entre otros. Pero con Foster permaneciendo en el Reino Unido con su familia durante la pandemia de COVID-19, se han hecho ajustes.

“Me sorprendió, sinceramente. Estaba absolutamente conmocionado ”, dijo Fitzpatrick al recordar el mensaje de texto. “Estoy deseando que llegue, obviamente. Todo el mundo sabe lo que ha logrado con los jugadores por los que ha caddieado. Incluso simplemente caminando por aquí la gente está emocionada de verlo de regreso y en el TOUR ”.

Mackay sigue siendo un semi-regular en el circuito gracias a su papel como analista de NBC / Golf Channel que asumió poco después de su separación mutua con Mickelson en 2017. Tuvo una temporada de caddie invitado para Justin Thomas.

