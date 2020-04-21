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Fútbol

Álvaro Ortiz, impaciente por competir

El golfista mexicano Álvaro Ortiz afirmó estar hambriento por llegar a jugar en las mejores giras del mundo

The Masters - Round Three
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El golfista mexicano Álvaro Ortiz expresó que tiene más hambre que los demás y quiere salir a demostrar que es capaz de competir en el PGA Tour, junto a su hermano Carlos y su compatriota Abraham Ancer.

Alvaro, quien hizo una histórica participación en The Masters de Augusta National en 2019, habló sobre sus entrenamientos en esta cuarenta del COVID-19, su hambre de triunfar y de ganar un lugar en el PGA Tour.

Comentó que con esta situación no se puede hacer mucho, entrenar igual como se preparan hacia los torneos, porque el calendario está en completo paro, pero él tiene la suerte que algunos campos de golf se encuentren abiertos en territorio estadounidense.

Álvaro entrena casi diario bajo las recomendaciones de su entrenador en el campo del Texas Rangers Golf Club. “Al final de cuentas no es con la misma intensidad como entrenaría durante la temporada, pero lo estoy haciendo para mantener mi juego en forma y para hacer cambios técnicos, que a la mejor durante la competencia no se puede”.

La última competencia de Ortiz Becerra fue en el Estrella del Mar Open, el cual concluyó en 8 de marzo en Mazatlán, donde quedó en segundo lugar, a tres golpes de diferencia del campeón el brasileño Alexandre Rocha.

Ortiz se encuentra muy emocionado porque su golf encuentra un buen camino y en lo personal como atleta y “siento que no puedo esperar más de salir al campo a salir a competir, porque tengo más hambre que los demás y quiero salir a demostrar que soy capaz de estar en la PGA Tour con mi hermano y Abraham (Ancer)”.

Por ahora sólo tiene tarjeta de membresía para jugar en la PGA Tour Latinoamérica, pero también lucha por jugar en el Korn Ferry Tour, porque su mente y objetivos están puestos en llegar a la PGA Tour, donde están los mejores del mundo.

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