Separan tres golpes a Díaz del liderato en San Antonio

SAN ANTONIO, TEXAS.- Un tercer recorrido de 70 golpes, dos bajo par, para un acumulado de 207, nueve menos, colocó al golfista mexicano Roberto Díaz empatado en la séptima posición del TPC San Antonio Championship at the Oaks, fecha del Korn Ferry Tour.

El nacido en el puerto de Veracruz hace 33 años, embocó birdies en los hoyos dos, 12 y 15, por bogey en el 16, por lo que únicamente lo separan tres impactos del nuevo líder el estadounidense Derek Ernst, mientras que empatados en la segunda posición con 205, 11 menos están los locales Davis Riley, Austin Smotherman y el francés Paul Barjon.

Por su parte el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, ascendió diez posiciones con respecto al día de ayer al firmar una tarjeta de 70 impactos para un total de 213, menos tres y ocupar así el casillero 38 de la justa que reparte una bolsa de 600 mil dólares.

