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Fútbol

Mexicano Roberto Díaz en busca del título del TPC San Antonio Championship at the Oaks

El golfista veracruzano de 33 años de edad, se encuentra a dos golpes del liderato del TPC San Antonio Championship at the Oaks del Korn Ferry Tour

Mexicano Roberto Díaz es uno de los favoritos esta semana en San Antonio, Texas

Escrito por: Azteca Deportes

SAN ANTONIO, TEXAS.- La está rompiendo. Con marcador de 137 golpes, siete bajo par, el golfista mexicano Roberto Díaz comparte la segunda posición del TPC San Antonio Championship at the Oaks avalado por el Korn Ferry Tour y que reparte una bolsa de 600 mil dólares.

El día de hoy el jugador de 33 años de edad, firmó una ronda de 66 golpes, producto de birdies en los hoyos cinco, diez, 11, 12, 15 y 16, por lo que se ubica únicamente a dos impactos de distancia del líder de la competencia texana el estadounidense Austin Smotherman.

Por su parte el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, está empatado en el sitio 48 con un acumulado de 143 impactos, uno menos. Los también mexicanos Sebastián Vázquez y Aarón Terrazas, quien jugó el torneo mediante el “Monday Qualifier”, no pasaron el corte.

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