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Fútbol

Top ten para golfista mexicano en el Korn Ferry Tour

El veracruzano Roberto Díaz finalizó en la sexta posición del TPC San Antonio Classic at the Canyons justa que repartió una bolsa de 600 mil dólares

El de ayer fue el tercer top ten para Díaz en lo que va de la temporada en el Korn Ferry Tour

Escrito por: Azteca Deportes

SAN ANTONIO, TEXAS.- Con recorridos de 71, 64, 70 y 65, para un total de 270 golpes, 18 bajo par, el golfista mexicano Roberto Díaz concluyó empatado en la sexta posición del TPC San Antonio Classic at the Canyons, justa avalada por el Korn Ferry Tour gira de ascenso del PGA TOUR.

Este fue el tercer top ten de la temporada para el representante mexicano en diez eventos disputados, siendo hasta el momento su mejor resultado el segundo lugar obtenido en el Panama Championship disputado en febrero pasado. De igual forma Díaz se colocó en el sitio 13 del ranking del Korn Ferry Tour.

Por su parte el guanajuatense José de Jesús “Rodríguez”, compartió el sitio 56 con score de 280 strokes, ocho menos, mientras que el capitalino Sebastián Vázquez no pasó el corte. El noruego-mexicano Kristoffer Ventura ocupó el octavo puesto con 17 menos, a ocho impactos de distancia del campeón el estadounidense David Lipsky.

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