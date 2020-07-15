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Roberto Díaz tuvo un ascenso considerable en el Ranking Mundial

Por primera ocasión en su carrera el originario de Veracruz, está posicionado dentro de los mejores 300 golfistas del mundo

Roberto Díaz se encuentra en la posición 13 del ranking del Korn Ferry Tour

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con su destacada participación la semana pasada en el TPC San Antonio at Canyons, el golfista mexicano Roberto Díaz tuvo un ascenso considerable esta semana en el Official World Golf Ranking (OWGR), clasificación que sigue encabezando el originario de Irlanda del Norte Rory McIlroy.

El jugador de 33 años de edad, finalizó sexto en el torneo texano correspondiente al Korn Ferry Tour que tuvo como escenario el Canyons Course de San Antonio, Texas, que repartió una bolsa de 600 mil dólares, por lo que subió 29 posiciones en la clasificación mundial situándose en el casillero 296.

Por su parte el originario de Reynosa,Tamaulipas, Abraham Ancer continúa siendo el mejor exponente nacional en el OWGR al situarse en el sitio 21, seguido del tapatío Carlos Ortiz quien ascendió dos escalones con respecto a la semana anterior al estar ahora en la casilla 130.

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