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Fútbol

Mexicano subcampeón en torneo del Korn Ferry Tour

El guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez finalizó en la segunda posición del Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper realizado en Springfield Missouri

José de Jesús Rodríguez consiguió hoy su mejor resultado hasta el momento en el año

Escrito por: Azteca Deportes

SPRINGFIELD, MISSOURI.- Destacada participación fue la que registró esta semana el golfista mexicano José de Jesús “Camarón” Rodríguez en el torneo correspondiente al Korn Ferry Tour, realizado en el Highland Springs Country Club y que repartió una bolsa de 650 mil dólares.

Con un acumulado de 268 golpes, 20 bajo par, el originario de Irapuato,Guanajuato, finalizó en la segunda posición del Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper a tan solo un golpe de distancia del campeón de la competencia el estadounidense Max McGreevy.

El de hoy ha sido el mejor resultado del “Camarón” en lo que va de la actual temporada del circuito de ascenso del PGA TOUR, superando el cuarto sitio obtenido en el The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay realizado a principios de año.

Empatado en el casillero 38 concluyó el capitalino Sebastián Vázquezcon marcador de 278 impactos, menos diez, mientras que el chihuahuense Oscar Fraustrocompartió la posición 48 con score de 280 strokes, ocho bajo par.

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