Son protagonistas mexicanos en Springfield

SPRINGFIELD, MISSOURI.- Estupendo inicio de torneo fue el que registró hoy el contingente mexicano que participa en el Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper, justa que cuenta con el aval del Korn Ferry Tour y que se celebra en el Highland Springs Country Club.

Con marcador de 65 golpes, siete bajo par, el capitalino Sebastián Vázquez está empatado en la tercera posición de la competencia que reparte una bolsa de 650 mil dólares. El recorrido de Vázquez incluyó birdies en los hoyos uno, cuatro, 11, 12, 14 y 17, por un águila en el ocho y bogey en el siete.

Por su parte el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez comparte el quinto sitio con score de 66 impactos, seis menos, en tanto que el chihuahuense Oscar Fraustro está en el casillero 13 tras firmar una primera tarjeta de 67, menos cinco. Los líderes son los estadounidenses Max McGreevy y Rick Lamb, ambos con 64 strokes, ocho bajo par.

