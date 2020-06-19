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Fútbol

Buscará ‘Camarón’ Rodríguez un buen cierre en St. Augustine, Florida

El originario de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús Rodríguez está empatado en el sitio 71 del The King & Bear Classic del Korn Ferry Tour

José de Jesús Rodríguez fue el único de los tres exponentes mexicanos que pasaron el corte en Florida



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Escrito por: Azteca Deportes

ST. AUGUSTINE, FLORIDA.- Concluyó la tercera ronda del The King & Bear Classic at World Golf Village fecha avalada por el Korn Ferry Tour que se disputa en el club del mismo nombre y en la cual está en juego una bolsa de 600 mil dólares.

Después de tres rondas, el originario de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, se encuentra empatado en el sitio 71 con un marcador de 209 golpes, siete bajo par, producto de rondas de 70, 68 y 71. El líder de la justa es el estadounidense Vince India con un acumulado de 191, 25 bajo par.

El veracruzano Roberto Díaz, quien venía de quedar la semana pasada en la posición 46 del Korn Ferry Challenge, no pasó el corte, en tanto que el ex campeón del Abierto Mexicano de Golf el capitalino Sebastián Vázquez se retiró de la competencia.

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