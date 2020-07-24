Se meten mexicanos al top ten en Missouri

SPRINGFIELD, MISSOURI.- Al término de dos rondas, los golfistas mexicanos José de Jesús “Camarón” Rodríguez, Sebastián Vázquez y Oscar Fraustro están empatados en el octavo sitio del Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper del Korn Ferry Tour.

El contingente nacional acumula un marcador de 135 golpes, nueve bajo par, a cinco impactos de distancia del líder el estadounidense Brandon Wu. La mejor tarjeta nacional el día de hoy fue la entregada por el chihuahuense Fraustro quien registró un recorrido de 68 impactos.

El originario de Irapuato, Guanajuato, Rodríguez por su parte salió del Highland Springs Country Club con score de 69 strokes, mientras que el capitalino Vázquez registró una jornada de 70 impactos. El día de ayer, causó baja del torneo que reparte una bolsa de 650 mil dólares el ex quarterback de los Dallas Cowboys Tony Romo.

