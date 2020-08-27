Carlos Ortiz supera a Tiger y a Bubba en el inicio del BMW Championship

OLYMPIA FIELDS, ILLINOIS.- Se llevó a cabo la primera ronda del BMW Championship en la cual los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer firmaron una tarjeta de 70 golpes, par de campo, actuación que les valió para compartir el cuarto sitio del segundo evento de los Playoffs de la FedExCup.

El tapatío Ortiz, con birdies en los hoyos uno y 11, por bogeys en el ocho y 15, superó a sus compañeros de juego los estadounidenses Tiger Woods y Bubba Watson. Al término de la jornada inaugural, Woods se encuentra en el sitio 35 con 73 impactos, tres más, mientras que Bubba está en el casillero 21 con 72, dos arriba.

Por su parte el “Turco” Ancer registró birdies en el cinco, 15 y 18, por bogeys en el cuatro, siete y 12. El líder de la competencia que se lleva a cabo en el Olympia Fields Country Club y que reparte una bolsa de nueve millones de dólares es el japonés Hideki Matsuyama con 67 golpes, tres menos.

