Tapatío Carlos Ortiz hará su debut en el PGA Championship

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras dos semanas de ausencia en los fairways por problemas personales, el tapatío Carlos Ortiz regresa a la actividad esta semana al formar parte del PGA Championship, primer Major del año que se llevará a cabo en el TPC Harding Park de la bella ciudad de San Francisco, California.

Después de darse de baja del 3M Open de Blaine, Minnessota, hace unos días debido a que su esposa dio positivo en un examen de COVID-19, el jugador de 29 años de edad figura entre los jugadores presentes en San Francisco, para hacer su debut en el PGA Championship, uno de los cuatro grandes, certamen que repartirá una bolsa de 11 millones de billetes verdes.

Ortiz actual 42 de los standings de la FedExCup, saldrá a disputar su primera ronda en el TPC Harding Park por el tee del hoyo uno a las 7:33 horas locales (9:33 tiempo de la Ciudad de México) y lo acompañarán el sudafricano Erik van Rooyen y el estadounidense Russell Henley. El campeón defensor es el local Brooks Koepka.

