Abraham Ancer se mantiene como el mejor latinoamericano en el ranking

El golfista mexicano Abraham Ancer continúa como el latinoamericano mejor situado en el ranking mundial al ubicarse en la duodécima posición, seguido por el chileno Joaquín Niemann (30), el colombiano Sebastián Muñoz (70), el también mexicano Carlos Ortiz (71), el argentino Emiliano Grillo (77) y el venezolano Jhonattan Vegas (88).

Por su parte, el español Jon Rahm, quien formó parte del equipo europeo que cayó el pasado fin de semana 19-9 contra Estados Unidos en la Ryder Cup, completó quince semanas en el primer lugar de la clasificación mundial de golf, misma que lidera con un promedio de 10.55 puntos, le siguen los estadounidenses Dustin Johnson (8.73) y Collin Morikawa (8.05), quienes también participaron en la Ryder Cup, pero con el bando ganador.

Securing the most points for Team Europe ✔️@JonRahmPGA was a force in the Ryder Cup. pic.twitter.com/f9AZufKKVK — PGA TOUR (@PGATOUR) September 27, 2021

"Los estadounidenses han jugado muy bien esta semana. ¿Qué hay que hacer para ganarles? jugar mejor. Hay veces que las cosas salen como en 2018 y hay veces que les salen a ellos como ahora”, comentó Jon Rahm al final de su segunda Copa Ryder, refiriéndose al triunfo que consiguieron en Francia 2018 y pensando en lo que vendrá para la siguiente edición, misma que será en Roma en el año 2023.

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Para la semana 39 de este escalafón, los norteamericanos Patrick Cantlay, Xander Schaufelle, Justin Thomas, Bryson DeChambeau y el sudafricano Louis Oosthuizen completan un top 10 que solo tuvo un cambio, el ascenso de Brooks Koepka al noveno puesto y el descenso de su compatriota Tony Finau al décimo.

Ranking mundial

1.- Jon Rahm (España)

2.- Dustin Johnson (Estados Unidos)

3.- Collin Morikawa (Estados Unidos)

4.- Patrick Cantlay (Estados Unidos)

5.- Xander Schaufelle (Estados Unidos)

6.- Justin Thomas (Estados Unidos)

7.- Bryson DeChambeau (Estados Unidos)

8.- Louis Oosthuizen (Sudáfrica)

9.- Brooks Koepka (Estados Unidos)

10.- Tony Finau (Estados Unidos)

12.- Abraham Ancer (México)

30.- Joaquín Niemann (Chile)

70.- Sebastián Muñoz (Colombia)

71.- Carlos Ortíz (México)

77.- Emiliano Grillo (Argentina)

88.- Jhonattan Vegas (Venezuela)

EFE.