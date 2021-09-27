Histórico triunfo de Estados Unidos en la Ryder Cup

Sí hubo sorpresa en el último día de la Ryder Cup, pero no fue la remontada épica que buscaba el equipo de Europa, sino la diferencia con la que Estados Unidos se quedó con el triunfo. Los 19 puntos de los norteamericanos son la mayor cantidad que se obtienen en una sola edición desde 1979. 19-9 fue el marcador final.

Los estadounidenses llegaron al último día de competencia requiriendo únicamente de 3.5 puntos para quedarse con la victoria, gracias a una cómoda ventaja de 11-5. Las matemáticas indicaban que los europeos por su parte, necesitaban ganar 9 de los 12 duelos de este domingo.

Rory Mcllroy no pudo contener el llanto

Aunque el triunfo del norirlandés Rory Mcllroy 3 y 2 sobre Xander Schauffele en el primer duelo dio algo de esperanza para quienes lograron ganar en la edición de 2018, el panorama no era muy alentador. El mismo Rory se mostró consciente de ello, cuando al término de su participación expresó su frustración entre lágrimas.

“Estoy muy decepcionado de no haber contribuido más para el equipo. Ha sido una semana difícil. Cuanto más juego en este torneo, más me doy cuenta que es el mejor golf, sin excepción y me encanta ser parte de eso. Estoy deseando ser parte de muchos más. Nunca lloré, ni me emocioné por las cosas individuales que he hecho, no me importa en lo absoluto”, dijo con la voz entrecortada.

Fue cuestión de tiempo para que se consumaran las victorias de Patrick Cantlay 4 y 2 ante Shane Lowry, Scottie Scheffler 4 y 3 frente al español Jon Rahm y Bryson DeChambeau 3 y 2 contra el también español Sergio García.

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Pero el triunfo estadounidense se terminó por concretar gracias al medio punto que concedió el empate de Collin Morikawa con Viktor Hovland, mismo con el que llegaron a los 14, 5 requeridos.

No conformes, los locales en Whistling Straits fueron por el récord de 19 puntos y lo iban a conseguir con los triunfos de Dustin Johnson, Brooks Koepka, Justin Thomas, y Daniel Berger, aunado al empate de Jordan Spieth con Tommy Fleetwood. Los británicos, Ian Poulter y Lee Westwood contribuyeron con dos puntos para hacer un poco más decoroso el resultado final.

A dominant performance by @RyderCupUSA! I can’t wait to see and celebrate with all of you! Congrats to all the players, Vice Captains and of course Captain @stevestricker. pic.twitter.com/Xc0AsFzet2 — Tiger Woods (@TigerWoods) September 26, 2021

De esta forma, Estados Unidos consiguió su victoria número 28 en 43 ediciones, la segunda en las últimas seis. Por su parte, el equipo Europeo tendrá que esperar dos años para volver a verse las caras con los estadounidenses en Roma 2023 y tratar de cobrar revancha.