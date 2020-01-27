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Fútbol

Tiger en shock por la partida de Kobe

Tras finalizar su participación en el Farmers Insurance Open, Tiger Woods expresó su tristeza por la muerte de la leyenda de la NBA

Farmers Insurance Open - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

SAN DIEGO, CALIFORNIA.- El día de ayer quedará para siempre marcado en la vida de Tiger Woods. El ex número uno del mundo, no sabía por qué el público presente en el Farmers InsuranceOpensu primer torneo del PGA TOURen 2020 le gritaba: “Hazlo por ‘Mamba’”.

Su caddie Joe LaCavafue el encargado de comunicarle la fatal noticia: “Kobe Bryant había muerto en un accidente de helicóptero”. Esas lapidarias palabras harían eco en la mente en Woods durante todo su trayecto al ‘scoring room’. "Es uno de los días más estremecedores y trágicos de los que he sido parte", comentó el californiano.

"Estábamos realmente conectados más en la parte mental... En lo que se requiere para estar preparado", dijo Tiger. "Yo no tengo que reaccionar tan rápido como él, en mi deporte puedo tomarme tiempo. Pero hay que prestar atención a los detalles, y eso es probablemente lo que él hacía mejor que ningún otro jugador en la historia de la NBA".

Tiger finalizó en la novena posición del Farmers Insurance Opencon un marcador de 279 golpes, nueve bajo par, a seis impactos de distancia del ganador el australiano Marc Leishman.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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