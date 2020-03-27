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Fútbol

Uno de los Majors del golf femenil cambia de fecha

A través de un comunicado, el LPGA Tour en conjunto con el Ladies European Tour anunciaron que el Evian Championship se jugará en agosto

El Major francés correspondiente al LPGA Tour y Ladies European Tour se jugará en agosto
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

DAYTONA BEACH, FLORIDA.- En un comunicado, la Ladies Professional Golf Association (LPGA) anunció el día de hoy que siguen los cambios en su calendario debido a la contingencia sanitaria mundial instaurada a causa de la pandemia de COVID-19 (coronavirus) .

Con la noticia de que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se pospondrán hasta el año entrante, el LPGA Tour en conjunto con el Ladies European Tour han decidido mover de fechas el Evian Championship, uno de los cinco Majors del golf femenil que estaba programado para realizarse del 23 al 26 de julio.

El Evian Championship que tiene como sede el Evian-Les-Bains en Francia, se llevaría a cabo del 6 al 9 de agosto una semana antes del Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open a realizarse en North Berwick, Escocia. “Este ajuste facilita el viaje de las jugadoras y nos ayuda mientras buscamos reprogramar eventos pospuestos previamente”, dijo el comisionado de la LPGA Mike Whan.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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