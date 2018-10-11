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Fútbol

Ancer en el top 15

En lo que es el inicio de su temporada en el PGA TOUR, el mexicano Abraham Ancer está empatado en el sitio 14 del CIMB Classic en Malasia

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KUALA LUMPUR, MALAYSIA - OCTOBER 11: Abraham Ancer of Mexico plays his shot on the 13th tee during round one of the CIMB Classic at TPC Kuala Lumpur on October 11, 2018 in Kuala Lumpur, Malaysia. (Photo by Yong Teck Lim/Getty Images)|Yong Teck Lim/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras registrar un primer recorrido de 67 golpes, cinco bajo par, el golfista mexicano Abraham Ancer se colocó empatado en el sitio 14 del CIMB Classic, segundo torneo de la temporada 2018-19 del PGA TOUR que se juega en Kuala Lumpur, Malasia.

Ancer quien hace su debut en una nueva campaña del máximo circuito, tras superar una lesión en la mano que lo marginó la semana anterior del Safeway Classic, embocó birdies en los hoyos tres, cinco, nueve, 14 y 16, por bogeys en el uno y 15, por un águila en el seis.

El líder de la competencia que tiene como escenario el TPC Kuala Lumpur y que reparte una bolsa de siete millones de dólares, es el estadounidense Bronson Burgoon quien acumula un score de 63 impactos, nueve bajo par, seguido de su compatriota Austin Cook con 64, menos ocho.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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