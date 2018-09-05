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Fútbol

Ancer, por la hazaña

Esta semana en Filadelfia, Abraham Ancer buscará finalizar dentro de los primeros cuatro lugares para poder jugar el TOUR Championship en Atlanta

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NORTON, MA - SEPTEMBER 02: Abraham Ancer of Mexico reacts on the 17th green during round three of the Dell Technologies Championship at TPC Boston on September 2, 2018 in Norton, Massachusetts. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)|Patrick Smith/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Newtown Square, Pennsylvania.- Un reto complicado es el que enfrentará esta semana Abraham Ancer en el BMW Championship, penúltimo torneo de los playoffs de la FedExCup a realizarse en el Aronimink Golf Club, campo par 70 de siete mil, 267 yardas diseño de Donald Ross e inaugurado en 1928.

Ancer, quien gracias al séptimo lugar obtenido en el Dell Technologies Championship el lunes pasado, llega a Pennsylvania con la posibilidad de quedar dentro de los 30 mejores en los standings de la FedExCup, podría integrar el field del TOUR Championship a celebrarse en Atlanta, Georgia, del 20 al 23 de septiembre.

Para ello, el originario de Reynosa, Tamaulipas, se verá obligado a finalizar mínimo en el cuarto lugar en solitario del BMW Championship, por lo que sería su mejor resultado hasta el momento dentro del PGA TOUR. Cabe recordar que Ancer salió como líder en el Dell Technologies Championship, pero no logró llevarse el triunfo.

El torneo a dar inicio mañana a las afueras de Filadelfia, repartirá una bolsa de nueve millones de dólares y estarán presentes figuras de la talla de los estadounidenses Tiger Woods, Phil Mickelson, Dustin Johnson, así como la figura del momento y líder de la FedExCup Bryson DeChambeau.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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