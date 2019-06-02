Ascienden mexicanas en el U.S. Women’s Open

CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR.- Gran actuación registraron hoy las mexicanas Gaby López y María Fassi durante la tercera ronda del U.S. Women’s Open, segundo Major de la temporada del golf femenil organizado por la United States Golf Association (USGA) el cual reparte una bolsa de cinco millones y medio de dólares.

En el llamado “Moving Day”, López quien participa en su sexto abierto estadounidense firmó una tarjeta de 67 golpes para acumular 209, cuatro bajo par, recorrido que la colocó en el séptimo lugar de la competencia que tiene como escenario el Country Club of Charleston.

Por su parte, la hidalguense María Fassi (sitio 22) quien hoy por la mañana finalizó su segundo recorrido por el aplazamiento ayer debido al mal clima, registró una tercera jornada de 68 impactos para un total de 213, par de campo, en tanto que la morelense Ingrid Gutiérrez no pasó el corte.

Con score de 206, siete menos, las nuevas líderes de la justa son la francesa Celine Boutier y la china Yu Liu, mientras que la tercera posición con un total de 207, seis bajo par, se colocaron las estadounidenses Jaye Marie Green, Lexi Thompson y la japonesa Mamiko Higa.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA