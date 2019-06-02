Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Ascienden mexicanas en el U.S. Women’s Open

López y Fassi, están dentro de las mejores 25 jugadoras del Abierto Femenil de los Estados Unidos

KAL|1_66s42deg
LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 27: Gaby Lopez of Mexico plays her shot from the sixth tee during round three of the HUGEL-AIR PREMIA LA Open at Wilshire Country Club on April 27, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Yong Teck Lim/Getty Images)|Yong Teck Lim/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR.- Gran actuación registraron hoy las mexicanas Gaby López y María Fassi durante la tercera ronda del U.S. Women’s Open, segundo Major de la temporada del golf femenil organizado por la United States Golf Association (USGA) el cual reparte una bolsa de cinco millones y medio de dólares.

En el llamado “Moving Day”, López quien participa en su sexto abierto estadounidense firmó una tarjeta de 67 golpes para acumular 209, cuatro bajo par, recorrido que la colocó en el séptimo lugar de la competencia que tiene como escenario el Country Club of Charleston.

Por su parte, la hidalguense María Fassi (sitio 22) quien hoy por la mañana finalizó su segundo recorrido por el aplazamiento ayer debido al mal clima, registró una tercera jornada de 68 impactos para un total de 213, par de campo, en tanto que la morelense Ingrid Gutiérrez no pasó el corte.

Con score de 206, siete menos, las nuevas líderes de la justa son la francesa Celine Boutier y la china Yu Liu, mientras que la tercera posición con un total de 207, seis bajo par, se colocaron las estadounidenses Jaye Marie Green, Lexi Thompson y la japonesa Mamiko Higa.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP