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Fútbol

‘Camarón’ que no se duerme

José de Jesús Rodríguez se metió al top 15 del RBC Canadian Open gracias a un recorrido de 66 golpes, cuatro menos

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RIO GRANDE, PUERTO RICO - FEBRUARY 21: Jose de Jesus Rodriguez of Mexico plays his shot from the fourth tee during the first round of the Puerto Rico Open at Coco Beach Golf and Country Club on February 21, 2019 in Rio Grande, Puerto Rico. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)|Kevin C. Cox/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ONTARIO, CANADÁ.- Justo a la mitad del torneo, el golfista mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez comparte la posición 13 del RBC Canadian Open, certamen avalado por el PGA TOUR que tiene como escenario el Hamilton Golf & Country Club y que reparte una bolsa de siete millones 600 mil dólares.

Rodríguez, quien busca su mejor resultado en lo que va de la actual campaña del circuito estadounidense, firmó hoy una tarjeta de 66 golpes, cuatro menos, con birdies en los hoyos 2, 10, 11 y 17, sin bogeys, para un total de 133, siete menos, a cinco impactos de distancia de los líderes los estadounidenses Scott Brown y Matt Kuchar.

Por su parte el veracruzano Roberto Díaz, con un acumulado de 140, par de campo, y el tapatío Carlos Ortiz con 143, tres más, no pasaron el corte. El campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship, Dustin Johnson está empatado en el casillero 33 con 136, cuatro bajo par.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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