Clima adverso en Carolina del Sur

CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR.- Una tormenta eléctrica obligó a los Oficiales de la United States Golf Association (USGA) a suspender la segunda ronda del U.S. Women’s Open a las 4:47 pm tiempo local, misma que fue reanudada casi dos horas después.

Finalmente y debido a la falta de luz, la jornada de hoy fue cancelada de forma definitiva y será hasta mañana que 45 jugadoras entre ellas María Fassi finalicen su ronda. Hasta el momento de la suspensión, la hidalguense tenía un acumulado de tres golpes arriba de par, con tres hoyos por diputar, justo dentro del corte.

Por su parte la capitalina Gaby López, con un recorrido de 70 golpes, uno bajo par, para un total de 142, par de campo, se colocó empatada momentáneamente en el sitio 23 del segundo Major del año y que tiene como escenario el Country Club of Charleston.

La líder de la justa es la japonesa Mamiko Higa con score de 136 strokes, seis menos, mientras que la morelense Ingrid Gutiérrez quien se ganó un lugar en la competencia vía clasificación, se ubica en la posición 147 con 158 impactos, 16 arriba del par del campo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA