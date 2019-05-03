Del Solar es líder en Puerto Plata

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA – A Cristóbal Del Solar claramente le ha gustado jugar la vuelta del 1 en Playa Dorada Golf Course. Con total de 10-bajo par, justo lo que ha hecho en el tramo de los primeros nueve hoyos del campo, Del Solar es líder por un golpe a la mitad de este quinto torneo de la temporada del PGA TOUR Latinoamérica. Por la vuelta del 10 el líder ha hecho un birdie, un bogey y el resto pares.

En comparación con una primera ronda en la que hizo dos águilas en los hoyos 1 y 5, este viernes Del Solar no hizo nada realmente espectacular. Eso sí, volvió a hacer 66 golpes, esta vez sin bogeys y jugando con suma eficiencia en un día de condiciones ventosas en la costa norte de la República Dominicana.

“Hoy día en la mañana hubo un poquito de viento y ahí lo aproveché más todavía partiendo 4-bajo par en los primeros nueve hoyos”, dijo Del Solar, quien bajó los hoyos 1, 5, 6 y 9 antes de cerrar con ocho pares y un birdie al 14 en los segundos nueve. “He pegado bien, tratando de mantener la trayectoria baja y estar bien paciente porque con el viento es difícil”.

El líder, con 25 años de edad, anda buscando consistencia en su juego. En el torneo inaugural de la temporada fue 12º en Panamá. Luego falló cortes consecutivos en Buenos Aires y Chile antes de regresar a Córdoba, en donde empató el 23º puesto en la defensa del título del Abierto OSDE del Centro.