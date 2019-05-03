Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Del Solar es líder en Puerto Plata

Chileno Cristóbal Del Solar encabeza la quinta etapa de la actual temporada del PGA TOUR Latinoamérica

KAL|0_rmedb2hc
PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC - MAY 3: Cristobal Del Solar of Chile during the second round of the PGA TOUR Latinoamerica Puerto Plata Open at Playa Dorada Golf Course on May 3, 2019 in Puerto Plata, Dominican Republic. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA – A Cristóbal Del Solar claramente le ha gustado jugar la vuelta del 1 en Playa Dorada Golf Course. Con total de 10-bajo par, justo lo que ha hecho en el tramo de los primeros nueve hoyos del campo, Del Solar es líder por un golpe a la mitad de este quinto torneo de la temporada del PGA TOUR Latinoamérica. Por la vuelta del 10 el líder ha hecho un birdie, un bogey y el resto pares.

En comparación con una primera ronda en la que hizo dos águilas en los hoyos 1 y 5, este viernes Del Solar no hizo nada realmente espectacular. Eso sí, volvió a hacer 66 golpes, esta vez sin bogeys y jugando con suma eficiencia en un día de condiciones ventosas en la costa norte de la República Dominicana.

“Hoy día en la mañana hubo un poquito de viento y ahí lo aproveché más todavía partiendo 4-bajo par en los primeros nueve hoyos”, dijo Del Solar, quien bajó los hoyos 1, 5, 6 y 9 antes de cerrar con ocho pares y un birdie al 14 en los segundos nueve. “He pegado bien, tratando de mantener la trayectoria baja y estar bien paciente porque con el viento es difícil”.

El líder, con 25 años de edad, anda buscando consistencia en su juego. En el torneo inaugural de la temporada fue 12º en Panamá. Luego falló cortes consecutivos en Buenos Aires y Chile antes de regresar a Córdoba, en donde empató el 23º puesto en la defensa del título del Abierto OSDE del Centro.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP