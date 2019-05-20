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Fútbol

El Major de Abraham

Este fin de semana se llevó a cabo el segundo Major de la temporada, el PGA Championship

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FARMINGDALE, NEW YORK - MAY 17: Abraham Ancer of Mexico plays his shot from the tenth tee during the second round of the 2019 PGA Championship at the Bethpage Black course on May 17, 2019 in Farmingdale, New York. (Photo by Ross Kinnaird/Getty Images)|RK/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Este fin de semana se llevó a cabo el segundo Major de la temporada, el _PGA Championship_ se desarrolló de jueves a domingo en el campo de _Bethpage Black_ en Long Island, Nueva York. Torneo que marcó la victoria número 4 del estadounidense Brooks Koepka en Majors.

Sin embargo quién tuvo un torneo bastante positivo, fue el mexicano _Abraham Ancer_, quien a lo largo de 4 rondas, logró colocarse como el mejor latinoamericano del torneo. Esto tras lograr el corte el viernes y encaminarse a la recta final. El mexicano supo imponerse a un campo de lo más complejo con errantes condiciones climáticas, logrando así imponerse a grandes golfistas como _Jon Rahm_, _Bubba Watson_, _Sergio García_ y _Tiger Woods_.

Así la actividad de Ancer:

-Ronda 1: (2 Birdies, 3 Bogeys, Un 2+ Bogey)

-Ronda 2: (3 Birdies y 3 Bogeys).

-Ronda 3: (4 Birdies y 3 Bogeys).

-Ronda 4: (3 Birdies y 4 Bogeys).

El golfista de Tamaulipas superó su primer corte en un Major, firmando una tarjeta de 3 golpes por arriba de par, terminando en la posición 16. La mejor actuación de un mexicano en 35 años, desde el top 10 de Víctor Regalado en 1984.

Información de Pablo De Rubens ( @DeRubensP )

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