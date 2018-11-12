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Fútbol

Escala Ancer posiciones en el ranking

El top 25 obtenido en Mayakoba, motivó que Abraham Ancer subiera dos posiciones en el ranking con respecto a la semana pasada

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PLAYA DEL CARMEN, MEXICO - NOVEMBER 11: Abraham Ancer of Mexico reacts to his shot from the second tee during the final round of the Mayakoba Golf Classic at El Camaleon Mayakoba Golf Course on November 11, 2018 in Playa del Carmen, Mexico. (Photo by Cliff Hawkins/Getty Images)|Cliff Hawkins/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Continúa en ascenso. El único representante nacional en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, Abraham Ancer registró ayer su cuarto corte superado en el mismo número de torneos que ha participado en la actual temporada del PGA TOUR.

El buen ritmo que lleva el originario de Reynosa, Tamaulipas, se vio reflejado la semana pasada durante la edición 2018 del Mayakoba Golf Classic en el campo de El Camaleón GC en la Riviera Maya, donde finalizó en la posición 21 de la justa que repartió una bolsa de siete millones 200 mil dólares.

Con ese resultado, Ancer ascendió dos posiciones en el Official World Golf Ranking (OWGR) y ahora se ubica en el sitio 96, siendo el mejor exponente nacional en dicha clasificación, seguido de José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quien se encuentra en el casillero 313.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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