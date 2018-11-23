Gran repunte de México en la Copa del Mundo

MELBOURNE, AUSTRALIA.- Un recorrido de 70 golpes, el mejor del día, metió al equipo mexicano integrado por Abraham Ancer y Roberto Díaz de lleno a la pelea por el título de la edición 2018 de la ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf evento que reparte una bolsa de siete millones de dólares.

En una jornada marcada por un clima adverso, la escuadra nacional se lució en el The Metropolitan Golf Club y con un acumulado de 137 golpes, siete bajo par, ascendió del la posición 20 a la séptima del certamen internacional que lideran en forma conjunta los equipos de Bélgica y Corea con 134 impactos, diez menos.

Bajo el formato de foursomes (bola alterna), los tricolores se combinaron para firmar birdies en los hoyos dos, seis y nueve, por apenas un bogey en el hoyo final. Para la tercera ronda, misma que se disputará en fourball (mejor bola), Ancer y Díaz saldrán a las 11 horas tiempo de Australia y lo harán en compañía de los escoceses Russell Knox y Martin Laird.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA