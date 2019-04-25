Impera mal clima en Argentina

CÓRDOBA, ARGENTINA.- Con registro de par de campo hasta el hoyo 15, Raúl Cortés es hasta el momento el mejor de los seis exponentes nacionales que participan en el 88º Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp | Telecom, cuarta fecha de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica.

Hasta el momento de la suspensión debido al mal clima, Cortés estaba empatado en el torneo que tiene como escenario el Córdoba Golf Club y que reparte una bolsa de 175 mil dólares, misma que lidera el local Paulo Pinto con un marcador de 64 golpes, siete bajo par.

“La verdad que arrancando el día temblaba por los nervios de ser local. Es lindo (jugar este evento), siempre es como si fuera la primera vez”, admitió Pinto de 39 años. “Arranqué muy bien los primeros cuatro hoyos y eso me dio tranquilidad y confianza arriba del green”, agregó el puntero.

Los golfistas mexicanos Isidro Benítez, Juan Carlos Serrano, Nicholas Maruri, José Narro y Mario Carmona, comparten los sitios 35, 56, 98, 134 y 140 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA