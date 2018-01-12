Presentan ProAm IGPM

CIUDAD DE MÉXICO (12 de enero 2017).- El próximo lunes en punto de las 8:30 horas y teniendo como escenario el tradicional y espectacular campo del Club Campestre de la Ciudad de México, se pondrá en marcha la DÉCIMA edición del ProAm de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM).

En conferencia de prensa realizada en el club sede y con la presencia de la integrante del Salón de la Fama Lorena Ochoa, se dieron a conocer los pormenores del torneo que este año y para festejar una década de la realización del mismo, contará con la participación de la estadounidense Michelle Wie.

“Este año el Pro-Am será algo diferente, porque ahora estará Lili Álvarez (hasta 2017 profesional apoyada por IGPM) como directora. Estoy feliz de estar aquí”, dijo Ochoa, con respecto al nuevo cargo que asume desde hoy Álvarez en Impulsando al Golf Profesional Mexicano.

Rosalba Papacostas, quien seguirá como presidenta de IGPM, aclaró que el primer Pro-Am de la asociación se jugó hace una década en Monterrey (Campestre Las Misiones) y desde entonces contó con el respaldo de Lorena Ochoa: “Cuando le hablamos de la idea a ella le gustó, porque aquí respetamos a cada una de las jugadoras y les ayudamos a acelerar el proceso de buscar llegar al LPGA Tour”.

En tantoMarina Villasana tesorera de IGPM coincidió con Papacostas, pero además recalcó que el proyecto al cual pertenece es una experiencia enriquecedora que no abandonarán. Aseguró que ella y Papacostas apoyarán a Lili (Álvarez), quien a su vez precisó: “IGPM no es una asocición patrocinadora, es de apoyo. Va ser un año difícil (por las elecciones de presidente así como de senadores, diputados y otras más), pero vamos con todo. Estoy “cocinando” algunas ideas para generar más historias de éxito. Hay mucho talento de golf en México”.

En la conferencia de prensa, estuvieron presentes las profesionales Gaby López (LPGA Tour), Ana Menéndez (Ladies European Tour),Alejandra Llaneza, Margarita Ramos, Lili Álvarez, Paola Pavón, Sandra Angulo, Regina Plasencia, Nicole Autrique y Fabiola Arriaga (Symetra Tour).

El torneo que tendrá como field a 29 profesionales, tiene como finalidad recaudar fondos para apoyar a las mexicanas que compiten en las giras estadounidenses (LPGA Tour y Symetra Tour).

Este es el field de profesionales presentes el próximo lunes en el ProAm IGPM:

1.- Lorena Ochoa

2.- Michelle Wie

3.- Gaby López

4.- Ana Menéndez

5.- Mariajo Uribe

6.- Paola Moreno

7.- Vero Felibert

8.- Lucretzia Colombotto

9.- Lili Álvarez

10.- Ale Llaneza

11.- Margarita Ramos

12.- Sandra Angulo

13.- Regina Plasencia

14.- Paola Pavón

15.- Fabiola Arriaga

16.- Nicole Autrique

17.- Rafael Alarcón

18.- Horacio Morales

19.- Juan Pablo Solis

20.- Francisco Salazar

21.- Francisco Saracho

22.- Cristian Romero

23.- Julián Valenciana

24.- Fernando Cruz

25.- Annibal Canales

26.- Alex Quiroz

27.- David Faraudo

28.- Alejandro Villasana

29.- Mauricio Azcué (confirmado de último momento)

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