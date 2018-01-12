Presentan ProAm IGPM
Con la presencia de Lorena Ochoa fue anunciada la décima edición del ProAm de IGPM a realizarse el próximo lunes en el Club Campestre de la Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO (12 de enero 2017).- El próximo lunes en punto de las 8:30 horas y teniendo como escenario el tradicional y espectacular campo del Club Campestre de la Ciudad de México, se pondrá en marcha la DÉCIMA edición del ProAm de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM).
En conferencia de prensa realizada en el club sede y con la presencia de la integrante del Salón de la Fama Lorena Ochoa, se dieron a conocer los pormenores del torneo que este año y para festejar una década de la realización del mismo, contará con la participación de la estadounidense Michelle Wie.
“Este año el Pro-Am será algo diferente, porque ahora estará Lili Álvarez (hasta 2017 profesional apoyada por IGPM) como directora. Estoy feliz de estar aquí”, dijo Ochoa, con respecto al nuevo cargo que asume desde hoy Álvarez en Impulsando al Golf Profesional Mexicano.
Rosalba Papacostas, quien seguirá como presidenta de IGPM, aclaró que el primer Pro-Am de la asociación se jugó hace una década en Monterrey (Campestre Las Misiones) y desde entonces contó con el respaldo de Lorena Ochoa: “Cuando le hablamos de la idea a ella le gustó, porque aquí respetamos a cada una de las jugadoras y les ayudamos a acelerar el proceso de buscar llegar al LPGA Tour”.
En tantoMarina Villasana tesorera de IGPM coincidió con Papacostas, pero además recalcó que el proyecto al cual pertenece es una experiencia enriquecedora que no abandonarán. Aseguró que ella y Papacostas apoyarán a Lili (Álvarez), quien a su vez precisó: “IGPM no es una asocición patrocinadora, es de apoyo. Va ser un año difícil (por las elecciones de presidente así como de senadores, diputados y otras más), pero vamos con todo. Estoy “cocinando” algunas ideas para generar más historias de éxito. Hay mucho talento de golf en México”.
En la conferencia de prensa, estuvieron presentes las profesionales Gaby López (LPGA Tour), Ana Menéndez (Ladies European Tour),Alejandra Llaneza, Margarita Ramos, Lili Álvarez, Paola Pavón, Sandra Angulo, Regina Plasencia, Nicole Autrique y Fabiola Arriaga (Symetra Tour).
El torneo que tendrá como field a 29 profesionales, tiene como finalidad recaudar fondos para apoyar a las mexicanas que compiten en las giras estadounidenses (LPGA Tour y Symetra Tour).
Este es el field de profesionales presentes el próximo lunes en el ProAm IGPM:
1.- Lorena Ochoa
2.- Michelle Wie
3.- Gaby López
4.- Ana Menéndez
5.- Mariajo Uribe
6.- Paola Moreno
7.- Vero Felibert
8.- Lucretzia Colombotto
9.- Lili Álvarez
10.- Ale Llaneza
11.- Margarita Ramos
12.- Sandra Angulo
13.- Regina Plasencia
14.- Paola Pavón
15.- Fabiola Arriaga
16.- Nicole Autrique
17.- Rafael Alarcón
18.- Horacio Morales
19.- Juan Pablo Solis
20.- Francisco Salazar
21.- Francisco Saracho
22.- Cristian Romero
23.- Julián Valenciana
24.- Fernando Cruz
25.- Annibal Canales
26.- Alex Quiroz
27.- David Faraudo
28.- Alejandro Villasana
29.- Mauricio Azcué (confirmado de último momento)
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