Primer vistazo: BMW Jamaica Classic 2019

MONTENGO BAY, JAMAICA – Luego de una semana de pausa, el PGA TOUR Latinoamérica retoma su actividad con la tercera edición del BMW Jamaica Classic. El sexto evento de la temporada 2019 se jugará por tercer año consecutivo en el par-72 del Cinnamon Hill Golf Course. La competencia contará con 13 los top-20 de la Orden de Mérito.

FECHAS: 13 al 19 de mayo de 2019

NOMBRE OFICIAL: BMW Jamaica Classic

HASHTAGS: #BMWJamaicaClassic #pgatourla #TOURyectoria

CALENDARIO: Sexto evento de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica

SEDE: Cinnamon Hill Golf Course – Montego Bay, Jamaica

PAR/YARDAS: 72 (35-37) / 6,828

FIELD: 144 jugadores de 26 países – Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Escocia, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Finlandia, Francia, Guatemala, Italia, Jamaica, México, Noruega, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suecia, Trinidad, Tobago y Uruguay y Venezuela.

ORDEN DE MÉRITO: El campeón recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

CAMPEÓN EN 2018: Michael Buttacavoli (ascendió al Web.com Tour este año)

FORMATO: 72-hoyos de juego por golpes

CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO: El evento será el No. 119 que el PGA TOUR Latinoamérica celebre desde que este entró en operaciones en 2012. El año pasado la victoria quedó en manos del estadounidense Michael Buttacavoli. Tormentas eléctricas afectaron el torneo desde el inicio llevando a los oficiales del Tour a reducir la competencia a 54 hoyos de juego. El actual jugador del Web.com Tour hizo 62 en su última salida al campo, argumento suficiente para darle el que sería su tercer título en la región. Al final de la temporada, Buttacavoli sumaría un título adicional en el evento que reúne año tras año a los top-60 de la Orden de Mérito, el Shell Championship.

RÉCORD DE 72 HOYOS: 267, Jared Wolfe (2017)

RÉCORD DE 18 HOYOS: 62, Michael McGowan (Ronda 3, 2017), Michael Buttacavoli (Ronda 3, 2018), Andreas Halvorsen (Ronda 1, 2018).

NOTAS SOBRE EL FIELD:

El desglose de jugadores por país es el siguiente: Estados Unidos (80), Argentina (13), Canadá (6), México (6), Colombia (5), Trinidad y Tobago (4), Inglaterra (3), Jamaica (3), Brasil (2), Chile (2), España (2), Suecia (2), Australia (1), Bolivia (1), Escocia (1), Holanda (1), Finlandia (1), Francia (1), Guatemala (1), Italia (1), Noruega (1), Perú (1), Puerto Rico (1), República Dominicana (1), Uruguay (1) y Venezuela (1).

