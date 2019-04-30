Primer vistazo: Puerto Plata Open 2019

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA – Por tercer año consecutivo el PGA TOUR Latinoamérica visita la ciudad de San Felipe de Puerto Plata para celebrar el Puerto Plata Open. Con un field de 144 jugadores de 27 países, este será el quinto de ocho eventos programados en la primera mitad de la temporada 2019.

El Puerto Plata Open se juega nuevamente en el campo Playa Dorada Golf Course y es parte del Bupa Challenge, una competición especial que reúne cuatro torneos de la gira regional. La República Dominicana es uno de solo cinco países que han sido sede de al menos un torneo en cada temporada del Tour desde 2012.

FECHAS: 29 de abril al 5 de mayo, 2019

NOMBRE OFICIAL: Puerto Plata Open

HASHTAGS: #PuertoPlataOpen #BupaChallenge #pgatourla

CALENDARIO 2019: Quinto evento de la temporada

BUPA CHALLENGE: Segundo de cuatro eventos en esta competición

SEDE: Playa Dorada Golf Course – Puerto Plata, República Dominicana

PAR/YARDAS: 71 (36-35) / 6,805

FIELD: 144 jugadores de 27 países

CAMPEÓN EN 2018: Andrés Gallegos – No defenderá el título

BOLSA DE PREMIOS: USD $175,000 dólares – El campeón recibe USD $31,500

CORTE: Top-55 y empates

NOTAS SOBRE EL FIELD:

El field de esta semana lo integran 144 jugadores de 27 países.

El desglose de jugadores por país es el siguiente: Estados Unidos (70), Argentina (13), República Dominicana (12), Canadá (7), México (6), Chile (5), Perú (3), Australia (2), Bolivia (2), Brasil (2), Colombia (2), Escocia (2), España (2), Inglaterra (2), Suecia (2), Costa Rica (1), Finlandia (1), Francia (1), Guatemala (1), Holanda (1), Italia (1), Noruega (1), Panamá (1), Puerto Rico (1), Sudáfrica (1), Uruguay (1) y Venezuela (1).