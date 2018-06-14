Pro-Am pasado por agua

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.— Bajo un cielo predominantemente nublado, incluso con una breve lluvia, entre los 28 equipos participantes el integrado por el profesional José Narro y los aficionados Luis Alfonso Torres, Daniel Bringas Abarca y César Escárcega se llevó el título del Pro-Am de la VI etapa de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB) 2018-201, celebrado en el campo del Club de Golf San Carlos.

Pese al clima, la animación estuvo presente de principio a fin en el Pro-Am de este jueves, con la participación de 28 equipos, quienes prolongaron el entusiasmo hasta la comida de premiación.

De viernes a domingo abarcará la acción oficial de la VI etapa de la GGPB, circuito respaldado principalmente por Visite México y por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) a través de su programa Academia CONADE.

Por primera ocasión San Carlos es sede de una etapa de la GGPB. El club comenzó su historia el 11 de febrero de 1971, con nueve hoyos, diseño del estadounidense residente en México Percy Clifford. Años después ampliado a 18 y el récord vigente es de 62 golpes, impuesto en 1998 por el poblano José Octavio González.

Ganadores de trofeo del Pro-Am

Los ganadores de trofeo de la competencia de convivencia en equipos, cada uno integrados por un profesional y cuatro aficionados, fueron:

Campeones con 54 golpes

El profesional José Narro y los aficionados Luis Alfonso Torres, Daniel Bringas Abarca y César Escárcega.

Segundo lugar con 56 golpes

El profesional David Venegas y los amateurs Mauricio Góngora, David López y Jorge Mc Phal

Tercer lugar con 57 golpes

El profesional Joel Thelen y los aficionados Abelardo Rescala Pozos, Francisco Romero Padilla y Marcial Plata.

Te puede interesar: El US Open, un nuevo desafío para estrellas latinas

