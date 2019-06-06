Rodríguez inicia en el top 25
José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, es hasta el momento el mexicano más destacado de los tres que participan en el Abierto de Canadá
ONTARIO, CANADÁ.- Se puso en marcha la edición 2019 del RBC Canadian Open, torneo correspondiente al PGA TOUR que tiene por escenario el Hamilton Golf & Country Club donde está en juego una bolsa de siete millones 600 mil dólares y en el cual participan tres mexicanos.
Después de los primeros 18 hoyos, el originario de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez se encuentra empatado en el sitio 25 gracias a una ronda de 67 golpes, tres bajo par, producto de birdies en los hoyos tres, cuatro, ocho, 13 y 17 por bogeys en el seis y siete.
El veracruzano Roberto Díaz con 69 impactos, uno menos y el tapatío Carlos Ortiz con 72, dos arriba de par, comparten los casilleros 59 y 123 respectivamente del torneo encabezado por Keegan Bradley. El estadounidense firmó hoy una tarjeta de 63 strokes, siete menos del par de campo.
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA