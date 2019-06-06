Rodríguez inicia en el top 25

ONTARIO, CANADÁ.- Se puso en marcha la edición 2019 del RBC Canadian Open, torneo correspondiente al PGA TOUR que tiene por escenario el Hamilton Golf & Country Club donde está en juego una bolsa de siete millones 600 mil dólares y en el cual participan tres mexicanos.

Después de los primeros 18 hoyos, el originario de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez se encuentra empatado en el sitio 25 gracias a una ronda de 67 golpes, tres bajo par, producto de birdies en los hoyos tres, cuatro, ocho, 13 y 17 por bogeys en el seis y siete.

El veracruzano Roberto Díaz con 69 impactos, uno menos y el tapatío Carlos Ortiz con 72, dos arriba de par, comparten los casilleros 59 y 123 respectivamente del torneo encabezado por Keegan Bradley. El estadounidense firmó hoy una tarjeta de 63 strokes, siete menos del par de campo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA