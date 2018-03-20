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Se acerca al top 100

Con el quinto lugar obtenido la semana anterior, Tiger Woods se encuentra en el lugar 105 del Official World Golf Ranking

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Por segunda semana consecutiva, el estadounidense Tiger Woods acarició la victoria dentro de un torneo correspondiente al PGA Tour. En esta ocasión, aunque no ganó, finalizó empatado en la quinta posición del Arnold Palmer Invitational que se desarrolló en Orlando, Florida.

Un par de bogeys en los hoyos finales de su último recorrido, aunado a un estupendo cierre de Rory McIlroy (campeón de la competencia), impidieron que Woods soñara con otro triunfo casi cinco años después de su victoria más reciente obtenida en el World Golf Championships-Bridgestone Invitational en abril de 2013.

Por su parte el estadounidense Dustin Johnson, quien no ha tenido participación en ningún torneo tras disputar el World Golf Championships-Mexico Championship, cumplió 57 semanas al frente del Ranking Mundial de Golf.

Para mayor información visita:

http://www.owgr.com/ranking

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