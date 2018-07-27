Serna encabeza equipo campeón

TEPEJÍ DEL RÍO, HGO.— Con clima promedio de 27 grados Celsius, bajo los rayos de un generoso sol, se jugó ayer la convivencia del Pro-Am de la VIII etapa de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), en el campo del hidalguense Amanali Country Club & Náutica, donde el profesional Antonio Serna encabezó a su equipo a proclamarse campeón.

El campo de El Pro-Am se jugó con más de 20 equipos, cada uno por un profesional como capitán y tres amateurs como acompañantes, con registro ganador de 23 golpes bajo par.

Además de trofeo a cada jugador de los equipos de los tres primeros lugares, el resto de participantes tuvieron oportunidad de recibir diferentes premios y regalos (productos o servicios) aportados por los diferentes co-patrocinadores, encabezados por www.visitemexico.com así como por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y AEROMEXICO.

Ganadores de trofeo Como campeones, con recorrido de 49 golpes (23 bajo par), se proclamaron el profesional Antonio Serna y los aficionados Jesús Alcocer, Eleonora Pagani y Juan Carlos Palacio.

El crédito del segundo lugar, con 55 golpes (17 bajo par) y luego de desempatar, lo consiguieron el profesional boliviano Sebastián MacLean y los amateurs Julián Pulido, Gabriel Villaseñor y José Guillermo Carrillo.

El profesional Mauricio Asbún y los aficionados David Lizárraga, Enrique Vázquez y José Antonio Caballero, tras el desempate, consiguieron el tercer lugar.