Serna encabeza equipo campeón
Con divertido Pro-Am abrió la acción de la VIII etapa de la Gira de Golf Profesional Banorte
TEPEJÍ DEL RÍO, HGO.— Con clima promedio de 27 grados Celsius, bajo los rayos de un generoso sol, se jugó ayer la convivencia del Pro-Am de la VIII etapa de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), en el campo del hidalguense Amanali Country Club & Náutica, donde el profesional Antonio Serna encabezó a su equipo a proclamarse campeón.
El campo de El Pro-Am se jugó con más de 20 equipos, cada uno por un profesional como capitán y tres amateurs como acompañantes, con registro ganador de 23 golpes bajo par.
Además de trofeo a cada jugador de los equipos de los tres primeros lugares, el resto de participantes tuvieron oportunidad de recibir diferentes premios y regalos (productos o servicios) aportados por los diferentes co-patrocinadores, encabezados por www.visitemexico.com así como por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y AEROMEXICO.
Ganadores de trofeo Como campeones, con recorrido de 49 golpes (23 bajo par), se proclamaron el profesional Antonio Serna y los aficionados Jesús Alcocer, Eleonora Pagani y Juan Carlos Palacio.
El crédito del segundo lugar, con 55 golpes (17 bajo par) y luego de desempatar, lo consiguieron el profesional boliviano Sebastián MacLean y los amateurs Julián Pulido, Gabriel Villaseñor y José Guillermo Carrillo.
El profesional Mauricio Asbún y los aficionados David Lizárraga, Enrique Vázquez y José Antonio Caballero, tras el desempate, consiguieron el tercer lugar.