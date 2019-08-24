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Fútbol

Sexto lugar para el ‘Camarón’ en el Boise Open

El de Guanajuato José de Jesús Rodríguez se metió al top ten en Idaho, en tanto que Roberto Días pasó el corte

Sony Open In Hawaii - Round Two
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

BOISE, IDAHO.- Un segundo recorrido de 65 golpes, para un total de 133, nueve bajo par, situó al mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez en la sexta posición del Albertson Boise Open presented by Kraft Nabisco, segunda fecha de las Finales del Korn Ferry Tour.

Rodríguez se encuentra únicamente a tres impactos de distancia del líder de la justa que reparte una bolsa de un millón de dólares el estadounidense Ryan Brehm. “No recuerdo realmente la última vez que le pegué tan bien a la bola”, comentó el puntero de 33 años quien registró una ronda de 63 golpes.

Por su parte Roberto Díaz, tuvo un gran día en el Hillcrest Country Club. El veracruzano firmó una tarjeta de 64 impactos, producto de birdies en los hoyos tres, cuatro, cinco, siete, diez, 12, 14 y 15 por bogey en el uno, para ubicarse en el casillero 46.

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