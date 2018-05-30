Tercia de mexicanas en el U.S. Women’s Open
Gaby López y la amateurs María Fassi y Evelyn Arguelles, representarán a nuestro país en la edición 2018 del segundo Major del año
SHOAL CREEK, ALABAMA.- Con la participación de tres jugadoras nacionales, inicia mañana el U.S. Women’s Open Championship conducted by de USGA, segundo Major del año del golf femenil a celebrarse en el campo de Shoal Creek y con una bolsa a repartir de cinco millones de dólares, la más cuantiosa de la campaña.
La profesional Gaby López de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) y las amateurs María Fassi y Evelyn Arguelles, además de Albane Valenzuela quien cuenta cuatro nacionales entre ellas la mexicana, pero quien juega bajo la bandera de Suiza, estarán participando en el torneo donde la campeona defensora es la coreana Sung Hyun Park.
Ficha técnica
Nombre: U.S. Women’s Open Championship conducted by de USGA
Primera edición: 1946
Fecha: Mayo 31- Junio 3
Campo: Shoal Creek /Par 72, 6,732 yardas
Ciudad: Shoal Creek, Alabama
Field: 156
Bolsa: 5 millones de dólares
Formato: 72 hoyos / Stroke Play
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA