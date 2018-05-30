Tercia de mexicanas en el U.S. Women’s Open

SHOAL CREEK, ALABAMA.- Con la participación de tres jugadoras nacionales, inicia mañana el U.S. Women’s Open Championship conducted by de USGA, segundo Major del año del golf femenil a celebrarse en el campo de Shoal Creek y con una bolsa a repartir de cinco millones de dólares, la más cuantiosa de la campaña.

La profesional Gaby López de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) y las amateurs María Fassi y Evelyn Arguelles, además de Albane Valenzuela quien cuenta cuatro nacionales entre ellas la mexicana, pero quien juega bajo la bandera de Suiza, estarán participando en el torneo donde la campeona defensora es la coreana Sung Hyun Park.

Ficha técnica

Nombre: U.S. Women’s Open Championship conducted by de USGA

Primera edición: 1946

Fecha: Mayo 31- Junio 3

Campo: Shoal Creek /Par 72, 6,732 yardas

Ciudad: Shoal Creek, Alabama

Field: 156

Bolsa: 5 millones de dólares

Formato: 72 hoyos / Stroke Play

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

