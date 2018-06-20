Va Menéndez por la revancha

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace un año, Ana Menéndez se perfilaba a debutar como campeona en el Ladies European Tour, sin embargo, una última ronda de 75 golpes, la relegó al segundo lugar de la edición inaugural del Ladies European Thailand Championship, torneo que le arrebató la local amateur de apenas 14 años de edad Atthaya Thitikul.

En unas horas, la capitalina tendrá una nueva oportunidad para intentar ganar la competencia que tendrá como escenario de nueva cuenta los campos del Mountain y Ocean del complejo golfísitico del Phoenix Gold Golf & Country Club de la localidad de Pattaya en Tailandia y que reparte una bolsa de 300 mil euros.

“El año pasado fui muy paciente con mi juego. Realmente pienso que la paciencia va a ser importante otra vez esta semana”, dijo Menéndez en entrevista para el sitio web del Ladies European Tour. “Siento que es un gran campo, un poco corto a lo que yo acostumbro jugar, pero sin duda es complicado en otras situaciones”.

Menéndez afirmó que el triunfo de la selección mexicana de futbol el domingo pasado ante Alemania en partido correspondiente a la primera ronda del Mundial en Rusia, será un gran aliciente para ella esta semana. “Fue una locura, y fue grandioso ver ese resultado, sin duda será una gran inspiración para mí”.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

