Warfield se retira como presidente de PGA TOUR Latinoamérica

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.—Jack Warfield, un veterano que trabajó durante 42 años en la industria del golf, y quien fue ejecutivo del PGA TOURpor 21 años, ocho de ellos como presidente del PGA TOUR Latinoamérica, anunció su retiro el pasado 18 de octubre. Warfield seguirá ejerciendo su cargo de presidente del Tour hasta el final del año.

“En más de 40 años de carrera en el golf, con mas de la mitad de ese tiempo trabajando para el PGA TOUR, Jack Warfield contribuyó al crecimiento del deporte de muchas maneras, creando y desarrollando muchos eventos que hoy definen la presencia del PGA TOUR a nivel global. Su impacto expandiendo nuestro deporte alrededor del mundo, y especialmente en Latinoamérica, se sentirá en los años venideros”, afirmó el Comisionado del PGA TOUR, Jay Monahan.

“Bajo su liderazgo, Jack tuvo una visión para PGA TOUR Latinoamérica, él ensambló un tremendo equipo e inició con la creación de relaciones en la región. Por todos estos esfuerzos, PGA TOUR Latinoamérica ha prosperado. Apreciamos lo que Jack ha logrado y por todas sus contribuciones le deseamos el mejor de los retiros”.

La carrera completa de Warfield estuvo centrada en el golf profesional, con asignaciones amplias y variadas que lo han llevado a seis de los siete continentes y 81 países, territorios y regiones. En ese tiempo, estuvo asociado con grandes estrellas de este deporte mientras pasaba tiempo considerable con jóvenes, jugadores que recién iniciaban sus carreras como profesionales.

