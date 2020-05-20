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Por COVID-19 cancelan Abierto de Corea

La pandemia generada por coronavirus obligó a cancelar el “The Korean Open” correspondiente al Korean Professional Golf Association

A diferencia de la gira femenil, el circuito varonil coreano decidió cancelar el Korean Open



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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el Campeonato 42d e la Asociación Femenil de Golf Profesional de Corea (KLPGA)e l domingo pasado siendo un éxito, su similar Asociación de Golf de varones (KGA)anunció la cancelación del 63 "The Korean Open"por la pandemia del coronavirus.

“Debido a la creciente proliferación del COVID-19y las preocupaciones sobre la mayor cantidad de contagios en la comunidad, era difícil la realización de la competencia”, explicó la KGA mediante un comunicado.

Agregó que ante todo fue “la seguridad de los deportistas y las personas involucradas en la organización, quienes se pusieron como mayor prioridad”.

Este torneo estaba programado del 25 al 28 de junio próximo, por lo cual los organizadores piden paciencia a los profesionales y oficiales que han esperado la competencia, así como a los fans de este deporte que han amado "The Korean Open".

Mientras, la Asociación Femenil de Golf Profesional de Corea (KLPGA) celebró con éxito su Campeonato 42, con la coronación de Hyun Kyung Park, con un total de 271 golpes, 17 bajo par.

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